Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 18: Der Traum lebt weiter
45 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Brent kann endlich mit Jayden und Nick in German Gully loslegen und damit an Nevilles Traum anknüpfen. Beim ersten Baggerstich muss allerdings ein Experte von Heritage Victoria vor Ort sein, um nach Artefakten Ausschau zu halten. Wird die Arbeit des Trios schon am ersten Tag direkt wieder unterbrochen? Sheryl und Simon einigen sich darauf, Nachtschichten einzulegen, um ihr Saisonziel noch erreichen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-7, Season 9-10: DCD Rights Ltd.