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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Der Traum lebt weiter

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 18vom 25.02.2026
Der Traum lebt weiter

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 18: Der Traum lebt weiter

45 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Brent kann endlich mit Jayden und Nick in German Gully loslegen und damit an Nevilles Traum anknüpfen. Beim ersten Baggerstich muss allerdings ein Experte von Heritage Victoria vor Ort sein, um nach Artefakten Ausschau zu halten. Wird die Arbeit des Trios schon am ersten Tag direkt wieder unterbrochen? Sheryl und Simon einigen sich darauf, Nachtschichten einzulegen, um ihr Saisonziel noch erreichen zu können.

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