Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 5vom 04.02.2026
Folge 5: Eine Investition die sich lohnt

44 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Paul Mackie und seine Familie wollen einen äußerst vielversprechenden Quarzgang freilegen - doch der Felsboden ist zu hart für den Bagger. Ein gigantischer Bulldozer muss her. Die Poseidon Crew wendet sich einmal mehr Catto's Paddock zu. Steckt der Boden hier auch voller Goldfitter? Shelly und Simon kämpfen unterdessen mit ihrem Generator. Schließlich muss Paul Ersatz holen und Shelly in der Wüste allein lassen.

Kabel Eins Doku
