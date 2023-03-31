Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 2Folge 10
22 Min.Ab 6

Dan und seine Freunde suchen Joe im Krankenhaus auf. Dan fordert Joe zum Kampf heraus, um zu ergründen, ob Joe für Masquerade arbeitet. Als Joe von seinem Traum über den Kern der Unendlichkeit erzählt, wird er als neues Teammitglied aufgenommen.

