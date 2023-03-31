Bakugan Battle Brawlers
Folge 10: Sag, es ist nicht so, Joe!
22 Min.Ab 6
Dan und seine Freunde suchen Joe im Krankenhaus auf. Dan fordert Joe zum Kampf heraus, um zu ergründen, ob Joe für Masquerade arbeitet. Als Joe von seinem Traum über den Kern der Unendlichkeit erzählt, wird er als neues Teammitglied aufgenommen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008