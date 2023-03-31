Bakugan Battle Brawlers
Folge 12: Vertrau mir
22 Min.Ab 6
Alice wird von mehreren Teammitgliedern verdächtigt, sie sei eine Spionin, die Informationen an Masquerade weitergibt. In Kämpfen gegen starke Bakugan-Spieler steht sie nochmal mit Rat zur Seite, allerdings hört niemand mehr auf sie.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008