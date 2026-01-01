Bakugan Battle Brawlers
Folge 8: Mein guter Freund
22 Min.Ab 6
Das Bakugan-Team bringt Komba zurück nach Kenya. Mehrere Teammitglieder kämpfen gegen Klaus von Herzen. Marucho ist von der Nachricht, dass Preya von der bösen Seite kontrolliert wird, schwer erschüttert. Er schwört sich, weiterzukämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12: Sega Toys / Spin Master / Bakugan 4 Project 2011