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Bakugan Battle Brawlers

Mein guter Freund

FilmRiseStaffel 2Folge 8
Mein guter Freund

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Bakugan Battle Brawlers

Folge 8: Mein guter Freund

22 Min.Ab 6

Das Bakugan-Team bringt Komba zurück nach Kenya. Mehrere Teammitglieder kämpfen gegen Klaus von Herzen. Marucho ist von der Nachricht, dass Preya von der bösen Seite kontrolliert wird, schwer erschüttert. Er schwört sich, weiterzukämpfen.

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