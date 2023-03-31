Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Evolution Revolution

FilmRiseStaffel 2Folge 5
Evolution Revolution

Evolution RevolutionJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 5: Evolution Revolution

22 Min.Ab 6

Immer noch in Deutschland finden Runo und Marucho im Kontrollzimmer von Klaus von Herzens Schloss ein Ranking, das alle Bakugan-Spieler der Welt auflistet. Außerdem möchten sie Klaus dazu bringen, ihnen die Preyas zurückzugeben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen