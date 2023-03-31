Dimension der Verhägnis oder Pleite!Jetzt kostenlos streamen
Bakugan Battle Brawlers
Folge 13: Dimension der Verhägnis oder Pleite!
22 Min.Ab 6
Masquerade wendet sich inzwischen gegen seine eigenen Leute, indem er gegen sie kämpft und in die Doom-Dimension befördert. Ein Hydranoid erfährt während den Kämpfen eine Transformation und wird dadurch noch machtvoller.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008