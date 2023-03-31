Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Dimension der Verhägnis oder Pleite!

FilmRiseStaffel 2Folge 13
Folge 13: Dimension der Verhägnis oder Pleite!

22 Min.Ab 6

Masquerade wendet sich inzwischen gegen seine eigenen Leute, indem er gegen sie kämpft und in die Doom-Dimension befördert. Ein Hydranoid erfährt während den Kämpfen eine Transformation und wird dadurch noch machtvoller.

FilmRise
