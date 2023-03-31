Bakugan Battle Brawlers
Folge 6: Julie spielt Harter Brawl
22 Min.Ab 6
Julie möchte Billy, einen Freund aus Kindertagen, von Masquerades Kontrolle befreien. Allerdings kommt es dabei zu einem Kampf zwischen Julie und Billy, den Julie zwar verliert, ihr Ziel, Billy von Masquerade zu lösen, erreicht sie trotzdem.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008