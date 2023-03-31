Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 2Folge 6
Folge 6: Julie spielt Harter Brawl

22 Min.Ab 6

Julie möchte Billy, einen Freund aus Kindertagen, von Masquerades Kontrolle befreien. Allerdings kommt es dabei zu einem Kampf zwischen Julie und Billy, den Julie zwar verliert, ihr Ziel, Billy von Masquerade zu lösen, erreicht sie trotzdem.

