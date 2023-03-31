Bakugan Battle Brawlers
Folge 11: Das Erfolgsgeheimnis!
22 Min.Ab 6
Alice freundet sich mit dem jungen Bakugan-Spieler Christopher an, der seinen Bakugan zwar liebt, aber dennoch seine Kämpfe immer wieder verliert. Daraufhin erklärt ihm Alice, dass es nicht nur Klugheit und Stärke braucht, sondern auch Vertrauen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008