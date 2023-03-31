Bakugan Battle Brawlers
Folge 4: B.F.F. - Best Friends Forever
22 Min.Ab 6
Immer noch auf der Suche nach dem Kern der Unendlichkeit werden Dan und seine Freunde von Klaus von Herzen nach Deutschland eingeladen. Auch wenn sie ihm aufgrund seiner Verbindung zu Masquerade misstrauen, nehmen sie seine Einladung an.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008