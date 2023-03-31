Wer nicht wagt - der nicht gewinntJetzt kostenlos streamen
Bakugan Battle Brawlers
Folge 3: Wer nicht wagt - der nicht gewinnt
22 Min.Ab 6
Dan und seine Freunde konzentrieren sich wieder auf die Suche nach dem Kern der Unendlichkeit. Dabei wird er von dem drittbesten Bakugan-Spieler zum Kampf herausgefordert. Shun ist sich inzwischen sicher, dass sie ausspioniert werden.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008