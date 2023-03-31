Bakugan Battle Brawlers
Folge 9: Drago steht in Flammen
22 Min.Ab 6
Um Masquerades Versteck endlich herauszufinden, liefern sich Dan, Marucho und Runo einen Kampf gegen Klaus von Herzen, Chan und Julio. Durch eine Transformation Dragos kommt es zum Sieg bei diesem Kampf und Klaus gibt Preyas an Marucho zurück.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008