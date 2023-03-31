Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Drago steht in Flammen

Staffel 2Folge 9
Drago steht in Flammen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 9: Drago steht in Flammen

22 Min.Ab 6

Um Masquerades Versteck endlich herauszufinden, liefern sich Dan, Marucho und Runo einen Kampf gegen Klaus von Herzen, Chan und Julio. Durch eine Transformation Dragos kommt es zum Sieg bei diesem Kampf und Klaus gibt Preyas an Marucho zurück.

