Ein bisschen Hilfe von meinen FreundenJetzt kostenlos streamen
Bakugan Battle Brawlers
Folge 7: Ein bisschen Hilfe von meinen Freunden
22 Min.Ab 6
Shun, der gerne alle Kämpfe alleine ausfechten möchte, ist davon überzeugt, dass niemand im Team in der Lage ist, Masquerade zu schlagen. Deswegen verlässt er das Team. Alice vermittelt ihm aber die Wichtigkeit von Freunden und er kehrt zurück.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008