Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Ein bisschen Hilfe von meinen Freunden

FilmRiseStaffel 2Folge 7
Ein bisschen Hilfe von meinen Freunden

Ein bisschen Hilfe von meinen FreundenJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 7: Ein bisschen Hilfe von meinen Freunden

22 Min.Ab 6

Shun, der gerne alle Kämpfe alleine ausfechten möchte, ist davon überzeugt, dass niemand im Team in der Lage ist, Masquerade zu schlagen. Deswegen verlässt er das Team. Alice vermittelt ihm aber die Wichtigkeit von Freunden und er kehrt zurück.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen