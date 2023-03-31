Bakugan Battle Brawlers
Folge 2: Duell in der Wüste
22 Min.Ab 6
Die Suche nach dem Kern der Unendlichkeit führt Dan und seine Freunde in das Bakugan-Tal. Dort sind sie von den fünf besten Bakugan-Kämpfern, die zuvor von Naga und Masquerade manipuliert worden sind, zum Duell aufgefordert.
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008