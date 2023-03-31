Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Duell in der Wüste

FilmRiseStaffel 2Folge 2
Duell in der Wüste

Bakugan Battle Brawlers

Folge 2: Duell in der Wüste

22 Min.Ab 6

Die Suche nach dem Kern der Unendlichkeit führt Dan und seine Freunde in das Bakugan-Tal. Dort sind sie von den fünf besten Bakugan-Kämpfern, die zuvor von Naga und Masquerade manipuliert worden sind, zum Duell aufgefordert.

