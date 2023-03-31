Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Flucht aus der Dunkelheit

FilmRiseStaffel 9Folge 10
Flucht aus der Dunkelheit

Flucht aus der DunkelheitJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 10: Flucht aus der Dunkelheit

22 Min.

Marucho hat einen Plan, die Sperre des Sicherheitssystems zu umgehen, damit die Spieler wieder in den Interspace gelangen können. Als er seinen Plan mit Hilfe von Fabia und einem Avatar ausführen will, trifft er im Interspace auf Ren.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen