Bakugan Battle Brawlers
Folge 10: Flucht aus der Dunkelheit
22 Min.
Marucho hat einen Plan, die Sperre des Sicherheitssystems zu umgehen, damit die Spieler wieder in den Interspace gelangen können. Als er seinen Plan mit Hilfe von Fabia und einem Avatar ausführen will, trifft er im Interspace auf Ren.
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008