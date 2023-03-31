Bakugan Battle Brawlers
Folge 3: Der Besucher
22 Min.Ab 6
Ren weist weitere neathianische Schläferagenten an. Dan trifft auf die Neathianerin Fabia und fordert sie zu einem Duell, da er glaubt, dass sie die Spieler auf ihre Seite ziehen will. Unterdessen wird Shun misstrauisch gegenüber Ren.
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008