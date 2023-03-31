Bakugan Battle Brawlers
Folge 4: Brawler der Zukunft
22 Min.Ab 6
Dan trainiert Jake in der Kampfarena, damit er bald Mitglied der Schicksalsspieler werden kann. Als wieder ein Schläferagent, Mason Brown, entdeckt wird, tritt Jake gegen ihn an, wird von dem Neathianer aber vernichtend geschlagen.
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008