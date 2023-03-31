Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Brawler der Zukunft

FilmRiseStaffel 9Folge 4
Brawler der Zukunft

Brawler der ZukunftJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 4: Brawler der Zukunft

22 Min.Ab 6

Dan trainiert Jake in der Kampfarena, damit er bald Mitglied der Schicksalsspieler werden kann. Als wieder ein Schläferagent, Mason Brown, entdeckt wird, tritt Jake gegen ihn an, wird von dem Neathianer aber vernichtend geschlagen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen