Bakugan Battle Brawlers
Folge 11: Das geheime Paket
22 Min.Ab 6
Die neathianische Schlosswache Linus flieht vor den Gundalianern zur Erde auf der Suche nach Prinzessin Fabia. Er hat das "Element" bei sich, ein mächtiges Objekt, das die Gundalianer brauchen. Im Interspace kommt es zum Kampf.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008