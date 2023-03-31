Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Das geheime Paket

Staffel 9Folge 11
Das geheime Paket

Bakugan Battle Brawlers

Folge 11: Das geheime Paket

22 Min.Ab 6

Die neathianische Schlosswache Linus flieht vor den Gundalianern zur Erde auf der Suche nach Prinzessin Fabia. Er hat das "Element" bei sich, ein mächtiges Objekt, das die Gundalianer brauchen. Im Interspace kommt es zum Kampf.

FilmRise
