Bakugan Battle Brawlers
Folge 8: Feindliche Übernahme
22 Min.Ab 6
Die Spieler finden heraus, dass die Gundalianer weitere Spieler aus dem Bakugan-Interspace entführen, um sie für ihre Sache zu rekrutieren. Beim Versuch, das zu verhindern, kommt es zu verschiedenen Kämpfen. Ren macht weitere Pläne.
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008