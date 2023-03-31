Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

FilmRiseStaffel 9Folge 8
22 Min.Ab 6

Die Spieler finden heraus, dass die Gundalianer weitere Spieler aus dem Bakugan-Interspace entführen, um sie für ihre Sache zu rekrutieren. Beim Versuch, das zu verhindern, kommt es zu verschiedenen Kämpfen. Ren macht weitere Pläne.

