Bakugan Battle Brawlers
Folge 9: Zwillingsangriff
22 Min.
Ren hat den Bakugan-Interspace unter seine Kontrolle gebracht. Die Spieler müssen einen anderen Weg in die virtuelle Welt finden. Dan und Jake gelangen mit Hilfe von Coredem in den Interspace und treffen dort ein hypnotisiertes Brüderpaar.
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008