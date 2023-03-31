Bakugan Battle Brawlers
Folge 12: Das Element
22 Min.Ab 6
Die Spieler müssen Neo Zipzam zurückgewinnen, bevor die Gundalianer bemerken, dass er das Element hat. Sid entführt Neo und fordert Dan zum Kampf, setzt aber im letzten Moment Neo nicht ein. Dan und Drago müssen einen anderen Weg finden.
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008