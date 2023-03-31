Bakugan Battle Brawlers
Folge 7: Wahre Farben
22 Min.Ab 12
Mit einem Trick lockt Marucho Ren aus seinem Versteck. Es kommt zum heftigen Streit und schließlich zu einem wilden Kampf zwischen den beiden, in dessen Verlauf Marucho seinen ehemaligen Freund von einer bisher unbekannten Seite kennenlernt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008