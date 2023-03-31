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Bakugan Battle Brawlers

Begegnung

FilmRiseStaffel 9Folge 5
Begegnung

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Bakugan Battle Brawlers

Folge 5: Begegnung

22 Min.Ab 6

Spieler verschwinden aus dem Bakugan-Interspace. Die Freunde vermuten, dass Schläferagenten dahinter stecken, und geben eine Warnung aus. Sid und Zenet sind über die Beschuldigungen erbost und fordern die Freunde zum Kampf heraus.

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