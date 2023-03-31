Bakugan Battle Brawlers
Folge 5: Begegnung
22 Min.Ab 6
Spieler verschwinden aus dem Bakugan-Interspace. Die Freunde vermuten, dass Schläferagenten dahinter stecken, und geben eine Warnung aus. Sid und Zenet sind über die Beschuldigungen erbost und fordern die Freunde zum Kampf heraus.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008