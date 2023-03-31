Bakugan Battle Brawlers
Folge 6: Ungeschützt
22 Min.Ab 6
Als der Eindringling Jesse, ein mutmaßlicher neathianischer Agent, gefasst wird, besteht die Neathianerin Fabia darauf, gegen ihn zu kämpfen. Die Freunde beginnen, an Ren und an seinen Behauptungen über die Neathianer zu zweifeln.
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008