Zwilling böse

Folge 13: Zwilling böse

22 Min.Ab 6

Ren hat von Kaiser Barodius eine kurze Gnadenfrist bekommen, um das Element wieder zu beschaffen. Er versucht es mit einem Täuschungsmanöver, bei dem sich Zenet als Julie verkleidet, um an Drago heranzukommen. Doch da taucht die echte Julie auf.

