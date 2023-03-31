Bakugan Battle Brawlers
Folge 13: Zwilling böse
22 Min.Ab 6
Ren hat von Kaiser Barodius eine kurze Gnadenfrist bekommen, um das Element wieder zu beschaffen. Er versucht es mit einem Täuschungsmanöver, bei dem sich Zenet als Julie verkleidet, um an Drago heranzukommen. Doch da taucht die echte Julie auf.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008