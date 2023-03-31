Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Offenbarung

FilmRiseStaffel 9Folge 2
Offenbarung

OffenbarungJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 2: Offenbarung

22 Min.Ab 6

Seit Dan bei der Explosion bewußtlos wurde, hat er immer wieder Visionen. Ren enthüllt Marucho, dass er vom Planeten Gundalia stammt, der von den bösartigen Neathia angegriffen wird, und bittet die Spieler um Hilfe. Diese willigen ein.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen