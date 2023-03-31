Bakugan Battle Brawlers
Folge 2: Offenbarung
Seit Dan bei der Explosion bewußtlos wurde, hat er immer wieder Visionen. Ren enthüllt Marucho, dass er vom Planeten Gundalia stammt, der von den bösartigen Neathia angegriffen wird, und bittet die Spieler um Hilfe. Diese willigen ein.
