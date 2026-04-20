Yippie hurra, SchweinebratzeJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 10: Yippie hurra, Schweinebratze
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake braucht noch dringend ein Weihnachtsgeschenk für seinen Kollegen, weshalb er mit Gina und dem ahnungslosen Boyle noch kurz vor Ladenschluss in ein Geschäft geht. Das Timing könnte jedoch nicht schlechter gewählt sein.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen