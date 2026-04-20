Den Pilzen immer auf den SporenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 6: Den Pilzen immer auf den Sporen
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Terry ist im Stress. Und wer ist der Schuldige? Jake. Der hat mit seinem überzogenen Verhalten dafür gesorgt, dass der Sergeant in Arbeit förmlich ertrinkt. Als Entschuldigung nehmen Jake und Charles Terry mit auf einen kleinen Urlaubstrip.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen