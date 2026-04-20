Brooklyn Nine-Nine
Folge 17: Pimentos Momentos
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Der verdeckte Ermittler Adrian Pimento ist nach zwölf Jahren Einsatz wieder zurück auf dem Revier und bereit für seinen nächsten Fall. Jake ist vom neuen Kollegen zunächst begeistert, muss aber schnell feststellen, dass mit Pimento etwas nicht stimmt.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen