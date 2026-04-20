Eleanor, die Zerstörerin der WeltenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 11: Eleanor, die Zerstörerin der Welten
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Boyle will sich mit Genevieve endlich seinen Kinderwunsch erfüllen. Doch die einzige Möglichkeit, die der Zwangssterilisierte hat, ist auf sein zuvor eingefrorenes Sperma zuzugreifen - welches im Besitz seiner Ex Eleanor ist.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen