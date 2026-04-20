Kätzcheneinheit, strammstehenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 19: Kätzcheneinheit, strammstehen
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Nach all den Jahren macht sich Terrys alte Einheit immer noch über einen Fehler lustig, den der Sergeant bei einem Fall begangen hat. Jake hat genug davon und will seinem Vorgesetzten helfen, sich bei seinen ehemaligen Kollegen zu beweisen.
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Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen