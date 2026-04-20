Aus dem Buch der vielen NippelJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 2: Aus dem Buch der vielen Nippel
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Zum Unglück der gesamten Einheit hat der Geier nun das Sagen auf dem 99. Revier. Der verhasste Kollege hat es vor allem auf Jake abgesehen und zwingt ihn dazu, mit Amy Schluss zu machen, ansonsten droht die Degradierung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen