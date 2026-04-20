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Brooklyn Nine-Nine

Die ausgedörrte Hülse von Raymond Holt

Staffel 3Folge 4vom 20.04.2026
Die ausgedörrte Hülse von Raymond Holt

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 4: Die ausgedörrte Hülse von Raymond Holt

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Zum Ärgernis des 99. Reviers entscheidet sich der Geier dazu, alle wichtigen Fälle an eine andere Einheit weiterzugeben. Jake findet trotzdem eine interessante Spur und ist überzeugt, dass sie zu einem Serienmörder führt. Gemeinsam mit Holt und Gina ermittelt er heimlich. Währenddessen müssen Amy und Rosa eine Party für den Geier vorbereiten, was ihnen ganz und gar nicht passt.

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