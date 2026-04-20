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Brooklyn Nine-Nine

Die Bohnen schlagen zurück

NBCUniversalStaffel 3Folge 16vom 20.04.2026
Die Bohnen schlagen zurück

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 16: Die Bohnen schlagen zurück

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Eine Berühmtheit wurde ausgeraubt und Jake will den neuen Fall um jeden Preis bearbeiten. Als der Detective aber erfährt, dass es sich lediglich um einen Oboisten handelt, ist es schon zu spät: Seine laufenden Ermittlungen in einem weitaus spektakuläreren Fall wurden an die Kollegen Hitchcock und Scully übertragen. Zur gleichen Zeit versuchen Rosa, Amy und Gina, sich ihren größten Ängsten zu stellen.

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