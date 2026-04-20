Das ist eine Verantwortung der Stufe 1Jetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 18: Das ist eine Verantwortung der Stufe 1
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Captain Holt vermisst seinen Partner Kevin, weshalb ihm Jake und Amy unter die Arme greifen wollen. Zusammen mit Boyle, der unter kurzzeitigem Sehverlust leidet, will das Paar auf Holts Hund Cheddar aufpassen, während der Captain nach Paris fliegt. Es dauert aber nicht lange, bis der Vierbeiner entwischt und das pure Chaos ausbricht ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen