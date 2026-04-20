Entweder er ist Dealer oder sein Innenarchitekt heißt Nicolas CageJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 15: Entweder er ist Dealer oder sein Innenarchitekt heißt Nicolas Cage
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Auf dem 99. Revier herrscht Platzmangel, weil die 98. Einheit aufgrund eines Rohrbruchs zu ihnen auf die Wache zieht. Während Terry und Amy mit den neuen Umständen sehr zu kämpfen haben, ist Jake über die Situation erfreut.
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Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen