Mund-, hals- und hodenschmelzendes FieberJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 12: Mund-, hals- und hodenschmelzendes Fieber
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Um den einsamen Captain Holt auf andere Gedanken zu bringen, beschließt Jake, einen alten Fall mit ihm zu bearbeiten. Während der Untersuchung stecken sich die beiden jedoch mit Mumps an und müssen in Quarantäne. Neun Tage lang sitzen sie beieinander und versuchen, trotz Fieber und anderer schmerzhafter Symptome, den Fall zu lösen. Währenddessen hat Terry das Sagen über die 99. Einheit, was Hitchcock und Scully nicht ernst nehmen wollen.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen