Die Zwei sind echt furchtbar: Groß und hübschJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 9: Die Zwei sind echt furchtbar: Groß und hübsch
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Bei ihrem neuesten Fall entdecken Jake und Rosa Verbindungen nach Stockholm, weshalb prompt zwei Detectives aus Schweden zu ihnen geschickt werden.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen