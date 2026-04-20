Brechen wir beim FBI einJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 22: Brechen wir beim FBI ein
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Die Ermittlungen im Fall Figgis wollen nicht vorangehen. Für das 99. Revier ist immer noch unklar, wer der Informant ist. Mit Captain Holt und seinem ehemaligen Partner Bob Annderson wollen Jake und Rosa schließlich einem Verdacht nachgehen.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen