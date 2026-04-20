Brooklyn Nine-Nine
Folge 1: Im Knast (1)
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Der Alltag im Gefängnis ist nicht leicht für den ehemaligen Detective Jake Peralta. Um zumindest die Stimme seiner Freundin Amy zu hören, möchte er sich ein Handy besorgen, aber das ist in der Haft leichter gesagt als getan.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen