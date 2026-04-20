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Brooklyn Nine-Nine

Zwei Truthähne, gut gefüllt

NBCUniversalStaffel 5Folge 7vom 20.04.2026
Zwei Truthähne, gut gefüllt

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 7: Zwei Truthähne, gut gefüllt

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Amy und Jake sitzen wie auf heißen Kohlen, als sie ihre beiden Familien zum gemeinsamen Thanksgiving zusammenrufen. Ihre Bedenken scheinen berechtigt, denn trotz aller Mühe der beiden ist die Stimmung im Haus ziemlich angespannt? Auf dem Revier versucht Captain Holt währenddessen herauszufinden, was mit seinem Kuchen geschehen ist.

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