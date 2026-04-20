Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Skyfire über alles

NBCUniversalStaffel 5Folge 8vom 20.04.2026
Skyfire über alles

Skyfire über allesJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 8: Skyfire über alles

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Jakes und Terrys Lieblingsautor D.C. Parlov wird erpresst. Gemeinsam mit Rosa wollen sie den Täter fassen und müssen dafür verdeckt auf einer Convention ermitteln. Zur gleichen Zeit versuchen Captain Holt und Amy, den Forensiker Ronald Yee zu beeindrucken.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen