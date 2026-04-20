Karaoke mit meinem schlimmsten FreundJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 13: Karaoke mit meinem schlimmsten Freund
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Ein Juwelenraub ist zu einer Geiselnahme ausgeartet und ausgerechnet Jake Peralta wurde vom Kidnapper als Vermittler verlangt. Als der Detective am Tatort eintrifft wird ihm auch schnell bewusst wieso: Beim Geiselnehmer handelt es sich um Doug Judy.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen