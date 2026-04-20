Ein echt überfälliger GefallenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 11: Ein echt überfälliger Gefallen
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Nachdem Seamus Murphy Holt dabei geholfen hatte, Jake und Rosas Unschuld zu beweisen, fordert der Kriminelle nun einen Gefallen vom Captain ein: Er möchte die Erlaubnis für eine Straßenparty.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen