Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Voll süchtig

NBCUniversalStaffel 5Folge 5vom 20.04.2026
Voll süchtig

Voll süchtigJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 5: Voll süchtig

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Damit Jake und Terry einen kriminellen Waffenhändler überführen können, müssen sie ihr Können beim Glücksspiel beweisen. Captain Holt hilft den beiden dabei - und verfällt kurzerhand wieder seiner Spielsucht. Auf dem Revier wollen Hitchcock und Scully in der Zwischenzeit Rosa beweisen, dass es gar nicht so leicht ist, den ganzen Tag auf dem Stuhl zu sitzen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen