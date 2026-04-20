Brooklyn Nine-Nine
Folge 5: Voll süchtig
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Damit Jake und Terry einen kriminellen Waffenhändler überführen können, müssen sie ihr Können beim Glücksspiel beweisen. Captain Holt hilft den beiden dabei - und verfällt kurzerhand wieder seiner Spielsucht. Auf dem Revier wollen Hitchcock und Scully in der Zwischenzeit Rosa beweisen, dass es gar nicht so leicht ist, den ganzen Tag auf dem Stuhl zu sitzen.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen