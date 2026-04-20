Ein Song aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 19: Ein Song aus der Vergangenheit
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jakes Hochzeit steht vor der Tür und für Boyle steht fest, dass er eine riesige Junggesellen-Party für seinen besten Freund schmeißen will. Als es jedoch soweit ist, sind Jake, Holt und Terry von der aufwendig geplanten Feier wenig begeistert. Auch Amys Junggesellinnenabschied läuft nicht wie geplant, als sie erfährt, wen ihr Verlobter als Hochzeitsband engagiert hat ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen