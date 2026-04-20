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Brooklyn Nine-Nine

Ein Song aus der Vergangenheit

NBCUniversalStaffel 5Folge 19vom 20.04.2026
Ein Song aus der Vergangenheit

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 19: Ein Song aus der Vergangenheit

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Jakes Hochzeit steht vor der Tür und für Boyle steht fest, dass er eine riesige Junggesellen-Party für seinen besten Freund schmeißen will. Als es jedoch soweit ist, sind Jake, Holt und Terry von der aufwendig geplanten Feier wenig begeistert. Auch Amys Junggesellinnenabschied läuft nicht wie geplant, als sie erfährt, wen ihr Verlobter als Hochzeitsband engagiert hat ...

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