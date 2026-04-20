Brooklyn Nine-Nine
Folge 20: Dauerfeuer
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Das gesamte 99. Revier steht unter Anspannung, als Detective Rosa Diaz zur Verstärkung zu einer Schießerei gerufen wird. Während Jake dagegen ankämpfen muss, nicht seiner Kollegin zur Hilfe zu eilen, versuchen Gina und Amy sich abzulenken.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen