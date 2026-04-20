Brooklyn Nine-Nine
Folge 2: Im Knast (2)
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Das 99. Revier heftet sich an Hawkins' Fersen, um endlich eine Spur zu den verschwundenen Diamanten zu finden. Nur mit dem Diebesgut wird es ihnen möglich sein, die Unschuld von Rosa und Jake zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen