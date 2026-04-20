Die schiefe KarriereleiterJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 9: Die schiefe Karriereleiter
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Auf einer Beerdigung in Los Angeles nimmt das gesamte 99. Revier Abschied von ihrem ehemaligen Captain McGintley. Dabei erfährt Captain Holt, dass eine Commissioner-Stelle frei wird und er gute Aussichten auf den Posten hat.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen