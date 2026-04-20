Nur dieses Haus ist sicherJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 12: Nur dieses Haus ist sicher
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Captain Holts Partner wird vom Kriminellen Seamus Murphy bedroht, weshalb Kevin in Begleitung von Jake in einem Versteck untergebracht wird. Für die beiden wird die Situation schnell zur nervlichen Zerreißprobe...
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen